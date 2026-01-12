Medien: Mark Grosse vor Wechsel nach Graz

Mark Grosse steht wohl kurz vor einem Wechsel von der SV Ried zum GAK. Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, sollen sich die beiden Bundesliga-Klubs über einen Transfer des Stürmers einig sein.

Grosse könnte bereits am Dienstag - vorerst als Zuseher - beim GAK-Testspiel gegen KFC Komarno dabei sein. Dazu passt ein Bericht der "Oberösterreichischen Nachrichten", wonach der 26-Jährige nicht mit den Riedern ins Trainingslager reiste, sondern für Vertragsgespräche in Österreich blieb. Das Arbeitspapier des Offensivspielers im Innviertel läuft im Sommer aus.

Grosse war bei den Oberösterreichern letztes Jahr einer der Aufstiegshelden. In der laufenden Saison der ADMIRAL Bundesliga hält er bei drei Ligatreffern. Vor der Winterpause blieb der Offensivspieler in den Spielen gegen Rapid und Altach nur auf der Bank. Der gebürtige Steirer spielte in der Jugend vor seinem Wechsel zum SK Sturm bereits für den GAK.

Grosse wäre nach Torhüter Franz Stolz der zweite Winter-Neuzugang bei den "Rotjacken". Die Innviertler haben am Montag indes Evan Eghosa Aisowieren vom FAC verpflichtet.