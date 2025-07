Real Madrid: Wende im Poker um Alonso-Wunschspieler

Real Madrid steht kurz vor der Verpflichtung eines weiteren Wunschspielers.

Wie die "Marca" und Transfer-Guru Fabrizio Romano berichten, nimmt der Poker um Alvaro Carreras (22) erneut Fahrt auf.

Der Wechsel des Linksverteidigers von Benfica Lissabon schien bereits vom Tisch - nun bahnt sich jedoch eine Wende an. Demnach sollen Real Madrid und die Portugiesen einen "Durchbruch" in den Verhandlungen erreicht haben.

Nachdem Benfica im Vorfeld der Klub-WM von einem Abgang des Spaniers nichts wissen wollte, sollen Madrid-Präsident Florentino Perez und sein Benfica-Pendant Rui Costa kurz vor einer Einigung stehen.

"Verlorener Sohn" als Alonso-Wunschspieler

Carreras soll im Anschluss an das Turnier in den USA in die spanische Hauptstadt wechseln - im Gegenzug gibt Real Linksverteidiger-Talent Rafa Obrador (22) an die "Adler" ab. Die Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro müssten die "Königlichen" damit wohl nicht voll betätigen.

Bei Benfica Lissabon avancierte Alvaro Carreras in den vergangenen beiden Saisonen zu einem Top-Linksverteidiger - der neunfache U21-Nationalspieler spielte jahrelang in Reals Nachwuchsschmiede, ehe er sich der U23-Mannschaft Manchester Uniteds anschloss.

Nach Leihen zu Preston North End und Granada heuerte er im Winter 2024 bei Benfica an - 68 Einsätze verbuchte er für den amtierenden Vizemeister, fünf Tore und sechs Assists gelangen ihm dabei.

Der "verlorene Sohn" gilt ob seiner Variabilität als Wunschspieler von Cheftrainer Xabi Alonso.

