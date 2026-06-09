Geldregen: Real Madrid verlängert mit Hauptsponsor

Real Madrid hat einen satten Deal unter Dach und Fach gebracht.

Wie die Madrilenen bekannt geben, wird der Vertrag mit Hauptsponsor Emirates bis 2031 verlängert. Die Fluggesellschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten überweist in diesem Zeitraum spanischen Medienberichten zufolge 100 Millionen Euro pro Saison an die Königlichen.

"Diese Vereinbarung ist eine Partnerschaft, die das Ergebnis einer sehr besonderen Beziehung ist, die wir im Laufe der Jahre aufgebaut haben. Wir waren und sind weiterhin gemeinsam in einer der erfolgreichsten Epochen unserer Geschichte", wird Präsident Florentino Perez auf der Vereinswebsite zitiert.

Deal umfasst Männer, Frauen, Nachwuchs und Basketballer

Die Partnerschaft umfasst nicht nur die Herren-Kampfmannschaft, sondern auch jene der Frauen, des Nachwuchs sowie den Basketballern. Außerdem ist die Marke im Bernabeu, bei den Trainingseinrichtungen, und den Logen im Hospitality-Bereich des Stadions sichtbar.

Perez ist erst kürzlich bis 2030 als Präsident bestätigt worden (alle Infos >>>). Die Rückholaktion von José Mourinho als Coach steht damit kurz bevor. Außerdem sollen Ibrahima Konate (Liverpool) und Denzel Dumfries (Inter) in Kürze als erste Neuverpflichtungen vorgestellt werden.