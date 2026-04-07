Bayern München gegen Real Madrid - ein Duell der Extraklasse, das in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder für Hochspannung sorgte.

Dass sich diese beiden großartigen Vereine kaum etwas schenken, zeigt auch die ausgeglichene Bilanz - zwölf Siegen der Bayern stehen nämlich zwölf von Real Madrid gegenüber.

Rechtzeitig vor dem großen Viertelfinal-Kracher am Dienstag (ab 21 Uhr/LIVE-Ticker >>>) präsentiert LAOLA1 die legendärsten Duelle zwischen dem deutschen und dem spanischen Rekordmeister.