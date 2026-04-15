Die Bayern empfangen am Mittwoch zum Viertelfinal-Rückspiel der Champions League Real Madrid (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Münchner gewannen vergangene Woche das Hinspiel in Madrid, auch dank eines weltklasse Manuel Neuer, mit 2:1 und sind damit der Favorit auf das Weiterkommen.

In der Liga siegte die Kompany-Truppe souverän mit 5:0 auswärts beim FC St. Pauli, wobei einige Stars bereits geschont wurden.

Anders die Königlichen, die in der heimischen Liga nur 1:1 mit Girona remisierten und schon neun Punkte hinter Spitzenreiter Barcelona liegen.

Dennoch hat man auch im Hinspiel gesehen, dass die Real-Offensive nur schwer zu berechnen ist. Haben Mbappe, Vinicius Jr. und Co. einen guten Tag, scheint noch alles möglich.

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