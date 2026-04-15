FC Bayern München FC Bayern München FCB Real Madrid Real Madrid RMA
Heute 21:00 Uhr
1 1.57
X 5.25
2 4.40
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Champions League heute: FC Bayern München - Real Madrid

Die Bayern nehmen in das Rückspiel einen 2:1-Vorsprung aus dem Bernabeu mit. LIVE-Infos:

Champions League heute: FC Bayern München - Real Madrid Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Bayern empfangen am Mittwoch zum Viertelfinal-Rückspiel der Champions League Real Madrid (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Münchner gewannen vergangene Woche das Hinspiel in Madrid, auch dank eines weltklasse Manuel Neuer, mit 2:1 und sind damit der Favorit auf das Weiterkommen.

In der Liga siegte die Kompany-Truppe souverän mit 5:0 auswärts beim FC St. Pauli, wobei einige Stars bereits geschont wurden.

Anders die Königlichen, die in der heimischen Liga nur 1:1 mit Girona remisierten und schon neun Punkte hinter Spitzenreiter Barcelona liegen.

Dennoch hat man auch im Hinspiel gesehen, dass die Real-Offensive nur schwer zu berechnen ist. Haben Mbappe, Vinicius Jr. und Co. einen guten Tag, scheint noch alles möglich.

LIVE-Ticker:

Bayern gegen Real Madrid: Die legendärsten Duelle

Real Madrid - Bayern München 1:1
Bayern München - Real Madrid 4:1

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Bayern mit "kontrollierter Euphorie" in CL-Rückspiel gegen Real

Bayern mit "kontrollierter Euphorie" in CL-Rückspiel gegen Real

Champions League
Ex-Bayern-Mediendirektor mit Prognose zu Alaba-Gastspiel

Ex-Bayern-Mediendirektor mit Prognose zu Alaba-Gastspiel

Champions League
Dieser TV-Sender zeigt FC Bayern gegen Real Madrid

Dieser TV-Sender zeigt FC Bayern gegen Real Madrid

Champions League
4
Sie waren für Bayern und Real Madrid tätig

Sie waren für Bayern und Real Madrid tätig

International
1
These: Flick kann nichts machen, worauf Simeone keine Antwort hat

These: Flick kann nichts machen, worauf Simeone keine Antwort hat

Champions League
3
"Diebstahl!" - Barca-Star schimpft nach CL-Aus über Schiris

"Diebstahl!" - Barca-Star schimpft nach CL-Aus über Schiris

Champions League
Die 25 Spieler mit den meisten Champions-League-Einsätzen

Die 25 Spieler mit den meisten Champions-League-Einsätzen

Champions League
11

Kommentare

UEFA Champions League Fußball Real Madrid FC Bayern München Vincent Kompany Alvaro Arbeloa