Ex-Real-Trainer übernimmt WM-Teilnehmer Ghana

Carlos Queiroz (73) ist neuer Teamchef Ghanas!

Der ehemalige Real-Coach übernimmt den WM-Teilnehmer. Vorgänger Otto Addo wurde nach Testspiel-Pleiten gegen Österreich (1:5) und Deutschland (1:2) beurlaubt.

Jede Menge Teamchef-Erfahrung

Zuletzt wurde Queiroz als Teamchef des Omans entlassen. 2003/04 coachte er für eine Saison als Cheftrainer Real Madrid. Davor und danach agierte er unter anderem als Assistent von Sir Alex Ferguson bei Manchester United.

Vor allem als Teamchef bringt er jede Menge Erfahrung mit. Der Trainerroutinier war Nationalcoach von den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien, Südafrika, Portugal (Zwei Amtszeiten), Iran (Zwei Amtszeiten), Kolumbien, Ägypten und Katar.

Bei der WM wartet eine Gruppe mit England, Kroatien und Panama.