Seit Tagen wird Hannover-Sportchef Marcus Mann mit dem freien Posten beim FC Red Bull Salzburg in Verbindung gebracht, kürzlich soll der österreichische Bundesligist bereits ein erstes Angebot abgegeben haben (Mehr Infos>>>).

Um für einen Abgang des 41-Jährigen gewappnet zu sein, soll Hannover 96 bereits nach möglichen Nachfolgern Ausschau halten. Wie der "Kicker" berichtet, soll Ex-Wolfsburg-Sportchef Jörg Schmadtke, der zuletzt beim FC Liverpool arbeitete, der Favorit des Aufsichtsratsvorsitzenden Martin Kind sein.

Der 61-Jährige war bereits in der Vergangenheit in Niedersachsen tätig, führte den Klub in seiner Zeit von 2009 bis 2013 sogar in die UEFA Europa League.

Auch Hecking und Bobic gehandelt

Neben Schmadtke sollen auch Dieter Hecking, zuletzt als Trainer beim VfL Bochum tätig, sowie Fredi Bobic Außenseiterkandidaten auf eine mögliche Mann-Nachfolge sein. Letzterer fungiert aktuell als Fußballabteilungsleiter beim kriselnden polnischen Topklub Legia Warschau.

Sollte Mann, der vertraglich noch bis 2029 an Hannover 96 gebunden ist, den Klub tatsächlich verlassen und nach Salzburg wechseln, wäre eine Ablösesumme fällig. In dem Arbeitspapier des Deutschen ist keine Ausstiegsklausel verankert. Er selbst soll sich laut dem "Kicker" bereits mit Red Bull Salzburg einig sein.