Europameister von 2016 beendet seine Karriere

Der ehemalige portugiesische Nationaltorhüter Rui Patricio beendet seine Karriere. Das verkündete der Verband am Mittwoch.

Der 37-Jährige soll mit einer Zeremonie in Lissabon feierlich verabschiedet und für seine Leistungen für die Nationalmannschaft geehrt werden. Patricio stand für Portugal 108 Mal zwischen den Pfosten und gewann mit seinem Land 2016 die Europameisterschaft sowie 2019 die UEFA Nations League. Insgesamt nahm er mit Portugal an fünf EURO-Endrunden sowie drei Weltmeisterschaften teil.

Seine letzte Partie für sein Heimatland bestritt er im März 2024 gegen Schweden. Sein Debüt feierte er 2010 unter Paulo Bento.

Meiste Spiele für Sporting

Zuletzt war der Torhüter für den Al-Ain FC in den Vereinigten Arabischen Emiraten aktiv, dem sich Patricio im vergangenen Sommer angeschlossen hatte. Mit dem Klub nahm er auch an der vergangenen Klub-WM teil.

Die meisten Spiele in seiner Karriere bestritt der Portugiese für seinen Ausbildungsklub Sporting Lissabon, für den er 467 Mal im Kasten stand und damit Rekordspieler ist. Dazu kommen 129 Einsätze für die AS Rom, 127 Spiele für die Wolverhampton Wanderers sowie sechs Partien für Atalanta Bergamo.

Auf Klubebene waren der Conference-League-Erfolg 2022 mit der AS Rom sowie fünf nationale Pokalsiege mit Sporting die größten Erfolge des Torhüters.