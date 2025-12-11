NEWS

Europameister von 2016 beendet seine Karriere

Der ehemalige Torhüter der AS Rom zieht sich aus dem Profigeschäft zurück. Zuletzt war er in den Vereinigten Arabischen Emiraten aktiv.

Europameister von 2016 beendet seine Karriere Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der ehemalige portugiesische Nationaltorhüter Rui Patricio beendet seine Karriere. Das verkündete der Verband am Mittwoch.

Der 37-Jährige soll mit einer Zeremonie in Lissabon feierlich verabschiedet und für seine Leistungen für die Nationalmannschaft geehrt werden. Patricio stand für Portugal 108 Mal zwischen den Pfosten und gewann mit seinem Land 2016 die Europameisterschaft sowie 2019 die UEFA Nations League. Insgesamt nahm er mit Portugal an fünf EURO-Endrunden sowie drei Weltmeisterschaften teil.

Seine letzte Partie für sein Heimatland bestritt er im März 2024 gegen Schweden. Sein Debüt feierte er 2010 unter Paulo Bento.

Meiste Spiele für Sporting

Zuletzt war der Torhüter für den Al-Ain FC in den Vereinigten Arabischen Emiraten aktiv, dem sich Patricio im vergangenen Sommer angeschlossen hatte. Mit dem Klub nahm er auch an der vergangenen Klub-WM teil.

Die meisten Spiele in seiner Karriere bestritt der Portugiese für seinen Ausbildungsklub Sporting Lissabon, für den er 467 Mal im Kasten stand und damit Rekordspieler ist. Dazu kommen 129 Einsätze für die AS Rom, 127 Spiele für die Wolverhampton Wanderers sowie sechs Partien für Atalanta Bergamo.

Auf Klubebene waren der Conference-League-Erfolg 2022 mit der AS Rom sowie fünf nationale Pokalsiege mit Sporting die größten Erfolge des Torhüters.

Diese Trikots sind bei der Fußball-WM 2026 zu sehen

Deutschland
Italien

Slideshow starten

9 Bilder

Mehr zum Thema

Salzburger Leihspieler vor Rückkehr im Sommer

Salzburger Leihspieler vor Rückkehr im Sommer

International
5
Champions League LIVE: Konferenz mit dem Kracher Real-ManCity

Champions League LIVE: Konferenz mit dem Kracher Real-ManCity

Champions League
Fix! Wolfsburg hat einen neuen Sportdirektor

Fix! Wolfsburg hat einen neuen Sportdirektor

Deutsche Bundesliga
Um die Hälfte! Marktwert von ÖFB-Kicker steigt deutlich

Um die Hälfte! Marktwert von ÖFB-Kicker steigt deutlich

International
12
Olimpija Ljubljana: Interesse an österreichischem Trainer

Olimpija Ljubljana: Interesse an österreichischem Trainer

International
7
Kimmich fordert CL-Rekordhalter Karl im DFB-Team

Kimmich fordert CL-Rekordhalter Karl im DFB-Team

Deutsche Bundesliga
2
Erste Frau als Klub-Chefin in der Deutschen Bundesliga

Erste Frau als Klub-Chefin in der Deutschen Bundesliga

Deutsche Bundesliga
2
Kommentare

Kommentare

Fußball Fußball International Karriereende Portugal (Team, Fußball) Rui Patricio Al-Ain