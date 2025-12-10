NEWS

Um die Hälfte! Marktwert von ÖFB-Kicker steigt deutlich

Innerhalb seiner Liga gehört der österreichische Teamspieler damit zu den größten Marktwert-Gewinnern.

Um die Hälfte! Marktwert von ÖFB-Kicker steigt deutlich Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Aktie von Raul Florucz steigt weiter!

Im Zug der Transfermarkt-Updates der belgischen Jupiler Pro League stieg der Wert des ÖFB-Kickers deutlich an. Von 4 Millionen Euro springt der Markwert des USG-Spielers auf 6 Millionen Euro.

Nur fünf Spieler in der Liga konnten einen größeren Marktwert-Gewinn verbuchen. An der Spitze steht mit Ntahan De Cat (17) ein neuer belgischer Shootingstar, dessen Marktwert sich um 10 Mio. Euro auf 17 Mio. Euro verbesserte.

Sattlberger und Lawal mit kleinen Einbrüchen

Florucz ist allerdings der einzige Österreicher, der beim aktuellen Marktwert-Update eine Steigerung erhielt.

Nikolas Sattlberger (vorher 3 Mio. Euro) und Tobias Lawal (vorher 2,5 Mio. Euro) mussten jeweils Einbußen von 500.000 Euro hinnehmen.

Mehr zum Thema

Interesse reißt nicht ab: Top-Klub will Affengruber

Interesse reißt nicht ab: Top-Klub will Affengruber

La Liga
48
30 Millionen! Glasner wollte ÖFB-Kicker nach London holen

30 Millionen! Glasner wollte ÖFB-Kicker nach London holen

Premier League
6
UCL: Barça bezwingt Eintracht, Florucz verliert Krimi

UCL: Barça bezwingt Eintracht, Florucz verliert Krimi

Champions League
1
Olimpija Ljubljana: Interesse an österreichischem Trainer

Olimpija Ljubljana: Interesse an österreichischem Trainer

International
3
Kimmich fordert CL-Rekordhalter Karl im DFB-Team

Kimmich fordert CL-Rekordhalter Karl im DFB-Team

Deutsche Bundesliga
Erste Frau als Klub-Chefin in der Deutschen Bundesliga

Erste Frau als Klub-Chefin in der Deutschen Bundesliga

Deutsche Bundesliga
1
Titel Nummer drei! Dieser Leipziger ist Legionär der Woche

Titel Nummer drei! Dieser Leipziger ist Legionär der Woche

International
2
Kommentare

Kommentare

Fußball Fußball International Raul Florucz Nikolas Sattlberger Tobias Lawal Jupiler Pro League Belgien Union Saint Gilloise KRC Genk Transfermarkt ÖFB-Legionäre