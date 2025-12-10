Um die Hälfte! Marktwert von ÖFB-Kicker steigt deutlich

Die Aktie von Raul Florucz steigt weiter!

Im Zug der Transfermarkt-Updates der belgischen Jupiler Pro League stieg der Wert des ÖFB-Kickers deutlich an. Von 4 Millionen Euro springt der Markwert des USG-Spielers auf 6 Millionen Euro.

Nur fünf Spieler in der Liga konnten einen größeren Marktwert-Gewinn verbuchen. An der Spitze steht mit Ntahan De Cat (17) ein neuer belgischer Shootingstar, dessen Marktwert sich um 10 Mio. Euro auf 17 Mio. Euro verbesserte.

Sattlberger und Lawal mit kleinen Einbrüchen

Florucz ist allerdings der einzige Österreicher, der beim aktuellen Marktwert-Update eine Steigerung erhielt.

Nikolas Sattlberger (vorher 3 Mio. Euro) und Tobias Lawal (vorher 2,5 Mio. Euro) mussten jeweils Einbußen von 500.000 Euro hinnehmen.