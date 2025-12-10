Fix! Wolfsburg hat einen neuen Sportdirektor

Der VfL Wolfsburg hat einen neuen Sportdirektor gefunden!

Wie der deutsche Bundesligist am Mittwochabend offiziell bekanntgibt, übernimmt Pirmin Schwegler die vakante Position bei den "Wölfen".

Der 38-jährige Schweizer kommt vom Ligarivalen Eintracht Frankfurt und kostet laut "Sky" rund 500.000 Euro an Ablöse. Bei Frankfurt war Schwegler seit Jahresbeginn als Direktor Profifußball aktiv.

Erfahrung bei Bayern und Hoffenheim gesammelt

Zuvor arbeitete er in selber Position bei der TSG Hoffenheim und als Chefscout beim FC Bayern München. Bis 2020 war Schwegler noch als Spieler aktiv. In seiner Karriere kickte er unter anderem für Frankfurt, Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim in Deutschland.

Bei Wolfsburg endet damit eine längere Suche nach einem neuen Sportdirektor. Mitte November wurde Sebastian Schindzielorz entlassen, seitdem kursierten einige Namen durch die Gerüchteküche. Doch sowohl von Andreas Schicker, als auch von Marcus Mann kassierte der Klub Absagen.

Mann ist, nach den Absagen von Schicker und Markus Katzer, der große Wunschkandidat von Red Bull Salzburg >>>