Nach vier Jahren! Lewandowski verlässt Barca im Sommer

Der FC Barcelona und Robert Lewandowski werden im Sommer getrennte Wege gehen!

Das gab der amtierende spanische Meister am Samstag offiziell bekannt. Demnach wird der mittlerweile 37-jährige Pole seinen Vertrag im Sommer nicht mehr verlängern und "Blaugrana" damit ablösefrei verlassen.

Abgang im Sommer

"Es ist Zeit, weiterzuziehen. Ich verlasse das Land mit dem Gefühl, dass meine Mission abgeschlossen ist. Vier Saisons, drei Meistertitel. Ich werde die Liebe, die ich von den Fans in meinen ersten Tagen erhalten habe, nie vergessen", so der Stürmerstar auf Instagram.

Der spanische Topklub hatte ihm zwischenzeitlich eine Vertragsverlängerung, zu geringeren Bezügen und mit weniger Spielzeit, in Aussicht gestellt.

Starke Torquote

Lewandoswki kam im Sommer 2022 für 45 Millionen Euro vom FC Bayern München in die katalanische Hauptstadt. In Barcelona fühlte er sich prompt wohl, lief für den Klub 191 Mal auf und erzielte 119 Tore.

In der laufenden Saison musste er jedoch immer wieder mit der Rolle als Joker vorliebnehmen. Trotzdem bringt er es in der Liga auf beeindruckende 13 Tore in 29 Spielen.

Mit Barca wurde er drei Mal Meister, ein Mal Pokalsieger und drei Mal Superpokalsieger.

Erfolgreichste Zeit in München

Seine erfolgreichste Zeit hatte der Pole beim FC Bayern in Deutschland. Für den Rekordmeister erzielte er 344 Tore in 375 Spielen, wurde zudem zwei Mal Weltfußballer (2020 und 2021) und Champions-League-Sieger 2020.

Wo es für Lewandowski im Sommer weitergeht ist noch völlig offen. Gerüchte gab es zuletzt über Interesse aus den USA, Saudi-Arabien und Italien.