NEWS

Offiziell! Antoine Griezmann verlässt Atletico Madrid

Der Franzosen zieht es ab Sommer in die USA.

Offiziell! Antoine Griezmann verlässt Atletico Madrid Foto: © getty
Textquelle: © APA
Kommentare

Stürmerstar Antoine Griezmann wechselt im kommenden Juli von Atlético Madrid in die nordamerikanische Profiliga MLS.

Dort läuft der französische Weltmeister von 2018 für Orlando City SC auf, wie sein künftiges Team mitteilte. Der 35-jährige Offensivspieler unterschrieb einen Vertrag bis 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Fast 500 Einsätze für Atletico

Griezmann spielt seit 2014 mit einer zweijährigen Unterbrechung bei Atlético Madrid. Bei dem spanischen Hauptstadtklub ist Griezmann mit 211 Toren Rekordtorschütze.

488-mal lief er bisher für die Rojiblancos auf, nur drei Spieler kommen auf mehr Klub-Einsätze. In Spanien spielte Griezmann auch für den FC Barcelona und Real Sociedad San Sebastián.

Fehlstart in die MLS-Saison

"Ich freue mich sehr darauf, dieses neue Kapitel meiner Karriere bei Orlando City zu beginnen", sagte Griezmann laut Mitteilung seines neuen Teams.

"Schon bei meinen ersten Gesprächen mit dem Verein habe ich einen starken Ehrgeiz und eine klare Zukunftsvision gespürt, und das hat mich wirklich angesprochen."

Orlando verlor von den ersten fünf Saisonspielen deren vier und belegt den drittletzten Platz in der Tabelle. Erst vor gut zwei Wochen musste Chefcoach Óscar Pareja wegen des Fehlstarts gehen, Co-Trainer Martín Perelman übernahm interimsmäßig.

Die Fußballer mit den meisten Spielen für einen Verein

#26 - Neville Southall - 751 Spiele
#24 - Jean-Luc Ettori - 755 Spiele

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Kurz vor Vollzug: Griezmann verlässt Atletico im Sommer

Kurz vor Vollzug: Griezmann verlässt Atletico im Sommer

La Liga
4
Wettskandal erschüttert tschechischen Fußball

Wettskandal erschüttert tschechischen Fußball

International
Positionskonkurrent von ÖFB-Legionär winkt neuer Vertrag

Positionskonkurrent von ÖFB-Legionär winkt neuer Vertrag

Deutsche Bundesliga
Bei Schalke-Aufstieg: Muslic schielt auf Premier-League-Akteur

Bei Schalke-Aufstieg: Muslic schielt auf Premier-League-Akteur

International
1
Einst aus WM-Camp abgereist: Verteidiger zurück im England-Kader

Einst aus WM-Camp abgereist: Verteidiger zurück im England-Kader

International
2
Holt Rouven Schröder einen Ex-Altacher nach Gladbach?

Holt Rouven Schröder einen Ex-Altacher nach Gladbach?

Deutsche Bundesliga
3
Matchwinner Vinicius! Real Madrid gewinnt Stadtderby zu zehnt

Matchwinner Vinicius! Real Madrid gewinnt Stadtderby zu zehnt

La Liga
5

Kommentare

Fußball FC Barcelona Orlando City SC Antoine Griezmann Real Sociedad Orlando City Spanien (Fußball) Fußball International La Liga Primera Division