Offiziell! Antoine Griezmann verlässt Atletico Madrid

Stürmerstar Antoine Griezmann wechselt im kommenden Juli von Atlético Madrid in die nordamerikanische Profiliga MLS.

Dort läuft der französische Weltmeister von 2018 für Orlando City SC auf, wie sein künftiges Team mitteilte. Der 35-jährige Offensivspieler unterschrieb einen Vertrag bis 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Fast 500 Einsätze für Atletico

Griezmann spielt seit 2014 mit einer zweijährigen Unterbrechung bei Atlético Madrid. Bei dem spanischen Hauptstadtklub ist Griezmann mit 211 Toren Rekordtorschütze.

488-mal lief er bisher für die Rojiblancos auf, nur drei Spieler kommen auf mehr Klub-Einsätze. In Spanien spielte Griezmann auch für den FC Barcelona und Real Sociedad San Sebastián.

Fehlstart in die MLS-Saison

"Ich freue mich sehr darauf, dieses neue Kapitel meiner Karriere bei Orlando City zu beginnen", sagte Griezmann laut Mitteilung seines neuen Teams.

"Schon bei meinen ersten Gesprächen mit dem Verein habe ich einen starken Ehrgeiz und eine klare Zukunftsvision gespürt, und das hat mich wirklich angesprochen."

Orlando verlor von den ersten fünf Saisonspielen deren vier und belegt den drittletzten Platz in der Tabelle. Erst vor gut zwei Wochen musste Chefcoach Óscar Pareja wegen des Fehlstarts gehen, Co-Trainer Martín Perelman übernahm interimsmäßig.