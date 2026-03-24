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Wettskandal erschüttert tschechischen Fußball

Im Raum steht der Verdacht der Spielmanipulation und des Wettbetrugs.

Wettskandal erschüttert tschechischen Fußball Foto: © GEPA
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Die tschechische Polizei führte wegen möglicher Korruption im Fußball eine großangelegte Razzia durch.

Mehrere Dutzend Menschen seien vorübergehend festgenommen worden, teilte ein Vertreter der Staatsanwaltschaft mit. Demnach würden Hausdurchsuchungen an verschiedenen Orten sowie Verhöre der Verdächtigen stattfinden.

Es gehe um den Verdacht der Spielmanipulation und des Wettbetrugs. Tschechiens Fußballverband FACR berief eine außerordentliche Sitzung seines Vorstands ein.

Kampf gegen Wettmafia

Man arbeite von Anfang an mit den Ermittlungsbehörden zusammen, erklärte anschließend Verbandschef David Trunda. Die Ethikkommission habe 47 Disziplinarverfahren eingeleitet.

"Ich tue alles, damit die Wettmafia aus dem Umfeld des tschechischen Sports verschwindet", betonte Trunda. Der Verband FACR vertritt rund 250.000 Sportler aus etwa 3.500 Vereinen in Tschechien.

"Größte Polizeirazzia in der Geschichte des tschechischen Fußballs"

Zuerst hatte das Nachrichtenportal "iSport.cz" über den Fall berichtet. Es sprach von der "größten Polizeirazzia in der Geschichte des tschechischen Fußballs". In den Fall seien mehr als 40 Spieler, Funktionäre, Schiedsrichter und Vereinsvertreter verwickelt - von der vierten bis zur ersten Liga.

Auch Nachwuchs-Wettbewerbe seien betroffen. Der Aktion seien dreijährige Ermittlungen vorausgegangen, die auch in Zusammenarbeit mit Europol und Interpol erfolgt seien. Es gehe um verdächtige Spiele im Zeitraum seit dem Jahr 2023.

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