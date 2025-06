Der FC Barcelona will in der kommenden Saison in sein legendäres Camp Nou zurückkehren.

Wie "ESPN" meldet, dürfen die Katalanen ab September ihre Matches wieder in ihrer gewohnten Spielstätte durchführen. Nach zwei Jahren im Estadi Olímpic rückt für die Fans der Blaugrana die lang ersehnte Rückkehr ins Camp Nou also näher.

Die Renovierung der Arena wurde vor knapp zwei Jahren gestartet. Die Rückkehr in das traditionsreiche Stadion war ursprünglich für Ende 2024 geplant, musste jedoch aufgrund von Bauverzögerungen verschoben werden. Nun hat das Warten wohl ein Ende.

Mit 105.000 Zuschauern bald größtes Fußballstadion Europas