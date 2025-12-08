NEWS

Nach Frust-Interview: Liverpool greift bei Salah durch

Der Superstar der "Reds" sorgte in einem brisanten Interview am Wochenende für Aufsehen. Jetzt zieht sein Klub wohl drastische Konsequenzen.

Nach Frust-Interview: Liverpool greift bei Salah durch
Am Wochenende machte Liverpool-Star Mohamed Salah mit einem Interview auf sich aufmerksam.

Der Ägypter schoss offen gegen den Verein und Cheftrainer Arne Slot (Nach Bankplatz: Salah kritisiert Liverpool scharf >>>).

Sein Klub zieht jetzt wohl Konsequenzen. Wie "RMC" berichtet, steht Salah nicht im Aufgebot für das Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand am Dienstag.

Die Zukunft des ägyptischen Nationalspielers dürfte somit weiter ungewiss sein.

