NEWS
Nach Frust-Interview: Liverpool greift bei Salah durch
Der Superstar der "Reds" sorgte in einem brisanten Interview am Wochenende für Aufsehen. Jetzt zieht sein Klub wohl drastische Konsequenzen.
Am Wochenende machte Liverpool-Star Mohamed Salah mit einem Interview auf sich aufmerksam.
Der Ägypter schoss offen gegen den Verein und Cheftrainer Arne Slot (Nach Bankplatz: Salah kritisiert Liverpool scharf >>>).
Sein Klub zieht jetzt wohl Konsequenzen. Wie "RMC" berichtet, steht Salah nicht im Aufgebot für das Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand am Dienstag.
Die Zukunft des ägyptischen Nationalspielers dürfte somit weiter ungewiss sein.