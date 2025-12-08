NEWS

Bei EC-Quali: Ilzers Hoffenheim droht Ärger

Die TSG Hoffenheim könnte sich für Europa qualifizieren. Dann könnte es allerdings Probleme mit der UEFA geben.

Bei EC-Quali: Ilzers Hoffenheim droht Ärger Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Mit Platz fünf in der Deutschen Bundesliga (Die Tabelle >>>) ist Christian Ilzer mit der TSG Hoffenheim aktuell auf Kurs Europa. Sollte sich die Mannschaft des Steirers für Europa qualifizieren, könnte es aber, wie der kicker berichtet, Probleme mit der UEFA geben.

Demnach habe sich die TSG nicht an die Nachhaltigskeitsregeln des europäischen Verbands gehalten. Diese sehen vor, dass über einen Zeitraum von drei Spielzeiten maximal ein Verlust von 60 Millionen Euro, in Ausnahmefällen 90 Millionen Euro, durch Investorenzuschüsse ausgeglichen werden kann.

Wie im Bericht steht, habe Hoffenheim bereits 2023/24 einen Verlsut von 24,9 Millionen Euro geschrieben, den der "atypische stille Gesellschafter" Dietmar Hopp übernommen hat. Im August 2024 soll Dietmar Hopp 80 Millionen Euro nachgeschossen haben, um unter anderem die Transfers von Alexander Prass und Adam Hlozek zu ermöglichen.

Muss Schicker verkaufen?

Am Sonntag meinte der österreichische Sportgeschäftsführer Andreas Schicker im "Doppelpass" bei Sport1: "Dietmar Hopp hat die letzten Jahre immer wieder Einlagen getätigt, das wird auch in einem Bereich heuer wieder nötig sein."

2023 habe Hopp dem Verein für Transfers auch ein 30-Millionen-Darlehen gegeben. Um Probleme mit der UEFA zu vermeiden, sei der österreichische Sportgeschäftsführer Andreas Schicker wohl zu Verkäufen gezwungen.

Zuletzt wurde Chelsea aufgrund dieser Regel eine Geldstrafe in 70 Millionen Euro umgehängt, weiters müssen die Engländer bis 2027 eine positive Transferbilanz vorweisen. Der FC Barcelona sei weiters dazu gewzungen bis 2026 diese auszuweisen.

Normalerweise schließe die UEFA mit den Vereinen diesbezüglich sogenannte "Settlement Agreements".

Mehr zum Thema

Dortmund bleibt in der Bundesliga auf Erfolgskurs

Dortmund bleibt in der Bundesliga auf Erfolgskurs

Deutsche Bundesliga
2
Mainz schnappt Salzburger Fußballverband den Sportdirektor weg

Mainz schnappt Salzburger Fußballverband den Sportdirektor weg

Deutsche Bundesliga
1
ÖFB-Kicker behandelt: Frankfurt feuerte wohl Teamarzt

ÖFB-Kicker behandelt: Frankfurt feuerte wohl Teamarzt

Deutsche Bundesliga
6
Zwei Schmid-Scorer - doch Werder verliert trotzdem

Zwei Schmid-Scorer - doch Werder verliert trotzdem

Deutsche Bundesliga
7
Bundesliga-Schlusslicht Mainz hat neuen Trainer

Bundesliga-Schlusslicht Mainz hat neuen Trainer

Deutsche Bundesliga
Bayern erwischen schwieriges Los im Viertelfinale

Bayern erwischen schwieriges Los im Viertelfinale

International
6
Ausgerechnet gegen das Schlusslicht! Hertha-Erfolgslauf endet

Ausgerechnet gegen das Schlusslicht! Hertha-Erfolgslauf endet

International
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) Christian Ilzer TSG 1899 Hoffenheim Andreas Schicker