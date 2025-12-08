Bei EC-Quali: Ilzers Hoffenheim droht Ärger

Mit Platz fünf in der Deutschen Bundesliga (Die Tabelle >>>) ist Christian Ilzer mit der TSG Hoffenheim aktuell auf Kurs Europa. Sollte sich die Mannschaft des Steirers für Europa qualifizieren, könnte es aber, wie der kicker berichtet, Probleme mit der UEFA geben.

Demnach habe sich die TSG nicht an die Nachhaltigskeitsregeln des europäischen Verbands gehalten. Diese sehen vor, dass über einen Zeitraum von drei Spielzeiten maximal ein Verlust von 60 Millionen Euro, in Ausnahmefällen 90 Millionen Euro, durch Investorenzuschüsse ausgeglichen werden kann.

Wie im Bericht steht, habe Hoffenheim bereits 2023/24 einen Verlsut von 24,9 Millionen Euro geschrieben, den der "atypische stille Gesellschafter" Dietmar Hopp übernommen hat. Im August 2024 soll Dietmar Hopp 80 Millionen Euro nachgeschossen haben, um unter anderem die Transfers von Alexander Prass und Adam Hlozek zu ermöglichen.

Muss Schicker verkaufen?

Am Sonntag meinte der österreichische Sportgeschäftsführer Andreas Schicker im "Doppelpass" bei Sport1: "Dietmar Hopp hat die letzten Jahre immer wieder Einlagen getätigt, das wird auch in einem Bereich heuer wieder nötig sein."

2023 habe Hopp dem Verein für Transfers auch ein 30-Millionen-Darlehen gegeben. Um Probleme mit der UEFA zu vermeiden, sei der österreichische Sportgeschäftsführer Andreas Schicker wohl zu Verkäufen gezwungen.

Zuletzt wurde Chelsea aufgrund dieser Regel eine Geldstrafe in 70 Millionen Euro umgehängt, weiters müssen die Engländer bis 2027 eine positive Transferbilanz vorweisen. Der FC Barcelona sei weiters dazu gewzungen bis 2026 diese auszuweisen.

Normalerweise schließe die UEFA mit den Vereinen diesbezüglich sogenannte "Settlement Agreements".