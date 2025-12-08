NEWS

Konrad Laimer äußert sich zu Bayern-Zukunft

Der FC Bayern München möchte mit dem Salzburger verlängern. Das sagt der Bayern-Star:

Konrad Laimer äußert sich zu Bayern-Zukunft Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Beim FC Bayern München zeigt der Österreicher Konrad Laimer aktuell groß auf. Am Wochenende traf der Außenverteidiger beim 5:0-Erfolg über den VfB Stuttgart.

Dass die Bayern den 2027 auslaufenden Vertrag mit dem Österreicher gerne verlängern möchten, ist längst kein Geheimnis (Das sagte Eberl Ende November >>>).

Laut "Bild" sei dies aber kein Selbstläufer. Aufgrund der starken Leistungen des Österreichers fordere die Spielerseite eine entsprechende Adaptierung des Gehalts.

Laimer machte Werbung

Laimer selbst zeigt sich gelassen.

"Eigentlich bin ich da noch ganz ruhig. Ich probiere, meine Leistung auf dem Platz zu bringen und das gar nicht so nah an mich ranzulassen. Da reden dann eh andere Leute oder sind andere Leute verantwortlich", wird der Österreicher von der "Bild" zitiert.

Gegen den VfB hat er für einen entsprechenden Vertrag Argumente auf den Tisch gebracht. "Die beste Werbung ist eh immer, wenn man gut Fußball spielt", so der 28-Jährige.

Mehr zum Thema

Bei EC-Quali: Ilzers Hoffenheim droht Ärger

Bei EC-Quali: Ilzers Hoffenheim droht Ärger

Deutsche Bundesliga
5
Mainz schnappt Salzburger Fußballverband den Sportdirektor weg

Mainz schnappt Salzburger Fußballverband den Sportdirektor weg

Deutsche Bundesliga
2
ÖFB-Kicker behandelt: Frankfurt feuerte wohl Teamarzt

ÖFB-Kicker behandelt: Frankfurt feuerte wohl Teamarzt

Deutsche Bundesliga
13
Bayern erwischen schwieriges Los im Viertelfinale

Bayern erwischen schwieriges Los im Viertelfinale

International
6
Dortmund bleibt in der Bundesliga auf Erfolgskurs

Dortmund bleibt in der Bundesliga auf Erfolgskurs

Deutsche Bundesliga
2
Zwei Schmid-Scorer - doch Werder verliert trotzdem

Zwei Schmid-Scorer - doch Werder verliert trotzdem

Deutsche Bundesliga
7
Bundesliga-Schlusslicht Mainz hat neuen Trainer

Bundesliga-Schlusslicht Mainz hat neuen Trainer

Deutsche Bundesliga
Kommentare

Kommentare

Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) FC Bayern München Konrad Laimer