Konrad Laimer äußert sich zu Bayern-Zukunft

Beim FC Bayern München zeigt der Österreicher Konrad Laimer aktuell groß auf. Am Wochenende traf der Außenverteidiger beim 5:0-Erfolg über den VfB Stuttgart.

Dass die Bayern den 2027 auslaufenden Vertrag mit dem Österreicher gerne verlängern möchten, ist längst kein Geheimnis (Das sagte Eberl Ende November >>>).

Laut "Bild" sei dies aber kein Selbstläufer. Aufgrund der starken Leistungen des Österreichers fordere die Spielerseite eine entsprechende Adaptierung des Gehalts.

Laimer machte Werbung

Laimer selbst zeigt sich gelassen.

"Eigentlich bin ich da noch ganz ruhig. Ich probiere, meine Leistung auf dem Platz zu bringen und das gar nicht so nah an mich ranzulassen. Da reden dann eh andere Leute oder sind andere Leute verantwortlich", wird der Österreicher von der "Bild" zitiert.

Gegen den VfB hat er für einen entsprechenden Vertrag Argumente auf den Tisch gebracht. "Die beste Werbung ist eh immer, wenn man gut Fußball spielt", so der 28-Jährige.