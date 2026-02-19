Coutinho löst Vertrag auf

Philippe Coutinho und Vasco da Gama haben sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt.

Der 33-jährige Brasilianer hatte zuletzt mit mentalen Problemen zu kämpfen und bat das Klubmanagement nun um die Beendigung seines Vertrags.

„Die Wahrheit ist, dass ich mental sehr erschöpft bin. Ich war immer sehr zurückhaltend, daher fällt es mir nicht leicht, das hier zu sagen, aber ich muss ehrlich sein“, schreibt er auf Instagram.

Mit der Freigabe ist Coutinho nun ablösefrei verfügbar.