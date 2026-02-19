NEWS

Coutinho löst Vertrag auf

Einst war der Brasilianer dem FC Barcelona 135 Millionen Euro wert, nun ist er vereinlos und auf der Suche nach einem neuen Klub.

Coutinho löst Vertrag auf Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Philippe Coutinho und Vasco da Gama haben sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt.

Der 33-jährige Brasilianer hatte zuletzt mit mentalen Problemen zu kämpfen und bat das Klubmanagement nun um die Beendigung seines Vertrags.

„Die Wahrheit ist, dass ich mental sehr erschöpft bin. Ich war immer sehr zurückhaltend, daher fällt es mir nicht leicht, das hier zu sagen, aber ich muss ehrlich sein“, schreibt er auf Instagram.

Mit der Freigabe ist Coutinho nun ablösefrei verfügbar.

Alle bisherigen ÖFB-Kicker in La Liga

David Affengruber (0 Spiele)
Philipp Lienhart (0 Spiele)

Slideshow starten

22 Bilder

Mehr zum Thema

Fix! Leistungsträger verlängert bei Arsenal

Fix! Leistungsträger verlängert bei Arsenal

Premier League
1
Offiziell! Brasilianisches Abwehrtalent wechselt zu Dortmund

Offiziell! Brasilianisches Abwehrtalent wechselt zu Dortmund

Deutsche Bundesliga
Courtois wird Investor bei französischem Fußball-Klub

Courtois wird Investor bei französischem Fußball-Klub

La Liga
ÖFB-Torwarttrainer vor Wechsel in die Premier League

ÖFB-Torwarttrainer vor Wechsel in die Premier League

Deutsche Bundesliga
3
Fix! ÖFB-Legionär verlängert in Italien

Fix! ÖFB-Legionär verlängert in Italien

International
12
Für den Championship-Abstiegskampf: Neuer Coach bei Leicester

Für den Championship-Abstiegskampf: Neuer Coach bei Leicester

International
4
Bleibt Salzburg-Leihgabe Daghim in Wolfsburg?

Bleibt Salzburg-Leihgabe Daghim in Wolfsburg?

Deutsche Bundesliga
15

Kommentare

Fußball Fußball International FC Barcelona Philippe Coutinho CR Vasco da Gama