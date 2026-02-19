NEWS
Fix! Leistungsträger verlängert bei Arsenal
Der englische Nationalspieler unterschreibt einen neuen Langzeitvertrag.
Bukayo Saka hat seinen Vertrag beim FC Arsenal langfristig bis 2031 verlängert.
Der 24-Jährige ist seit seinem achten Lebensjahr beim Klub und hat sich seither zu einem der wichtigsten Spieler der "Gunners" entwickelt.
Seit seinem Profi-Debüt im November 2018 ist Saka mit 78 Toren und fast 300 Pflichtspieleinsätzen der derzeitige Top-Torschütze, Vorlagengeber und Rekordspieler im Arsenal-Kader.
Für die englische Nationalmannschaft hat er bisher 48 Einsätze absolviert.