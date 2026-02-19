Fix! Leistungsträger verlängert bei Arsenal

Bukayo Saka hat seinen Vertrag beim FC Arsenal langfristig bis 2031 verlängert.

Der 24-Jährige ist seit seinem achten Lebensjahr beim Klub und hat sich seither zu einem der wichtigsten Spieler der "Gunners" entwickelt.

Seit seinem Profi-Debüt im November 2018 ist Saka mit 78 Toren und fast 300 Pflichtspieleinsätzen der derzeitige Top-Torschütze, Vorlagengeber und Rekordspieler im Arsenal-Kader.

Für die englische Nationalmannschaft hat er bisher 48 Einsätze absolviert.