Harnik mit scharfer Kritik an Eintracht-Coach: "Überheblich"

Mit dem Spanier Albert Riera hat die Eintracht Frankfurt seit Kurzem einen neuen Cheftrainer.

Der 43-Jährige startete mit einem Remis gegen Union Berlin (1:1) und einem 3:0-Sieg über Gladbach durchaus erfolgreich.

Kein Fan des neuen Eintracht-Trainers ist allerdings Ex-ÖFB-Nationalspieler Martin Harnik. Im Podcast "Flatterball", ein gemeinsames Projekt mit Max Kruse, teilt er ordentlich aus.

"Er ist schon extrem überheblich und selbstverliebt", sagt Harnik über Medienauftritte des Spaniers. In den nächsten Spielen drückt er wohl den Frankfurt-Gegnern die Daumen.

Harnik hofft auf Untergang des Spaniers

"Er ist so ein Typ, da bin ich ganz ehrlich, dem gönne ich auch keinen Erfolg. Bei dem denke ich nur so: 'Okay, ihn sang- und klanglos untergehen zu sehen, wäre schon ganz witzig'", so Harnik.

Rieras Vorgänger hätten Harnik weitaus besser gefallen. "Frankfurt hat so geil und seriös gearbeitet, hatte so viel Erfolg und spannende Trainer mit Oliver Glasner und Dino Toppmöller. Das waren alles Typen, die für Understatement und ehrliche Arbeit standen. Und jetzt so einer, der so los trommelt und in Deutschland noch gar nichts bewiesen hat", ärgert sich der 38-Jährige.