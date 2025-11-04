NEWS

Als Vieira-Nachfolger: Übernimmt nun eine italienische Legende?

Der ehemalige Sechser war im vergangenen Jahr bei der Roma entlassen worden und könnte nun beim Tabellenschlusslicht übernehmen.

Als Vieira-Nachfolger: Übernimmt nun eine italienische Legende? Foto: © GETTY
Daniele De Rossi steht vor einer Rückkehr in die Serie A!

Im September 2024 wurde der mittlerweile 42-jährige Italiener bei der AS Roma entlassen. In 30 Spielen holte der ehemalige Mittelfeldspieler nur 14 Siege. Seit seinem Aus war er nun ohne Trainerjob.

Das könnte sich demnächst ändern. Nach Informationen von "Sky" ist De Rossi der Favorit auf die vakante Trainerposition beim FC Genua. Dort wurde vor wenigen Tagen die französische Legende Patrick Vieira nach einem schwachen Saisonstart entlassen (Hier nachlesen >>>).

Genua ist mit nur sechs Punkten aus den ersten zehn Spielen auf einem Abstiegsplatz in der Serie A. De Rossi soll jetzt einen Vertrag bis Saisonende erhalten, mit der Option auf eine Verlängerung im Falle des Klassenerhalts.

