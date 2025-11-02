FC Barcelona FC Barcelona FCB Elche CF Elche CF ELC
Endstand
3:1
2:1 , 1:0
Barça bezwingt Affengruber und Elche

Zwei frühe Tore sorgen für einen guten Start der Katalanen, doch der Aufsteiger gibt sich nicht so leicht geschlagen.

Barça bezwingt Affengruber und Elche Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Keine Punkte für David Affengruber und Elche beim FC Barcelona.

Die Katalanen besiegen den Aufsteiger am 11. Spieltag von La Liga mit 3:1. David Affengruber spielt in der Innenverteidigung durch.

Ein früher Doppelschlag, durch Yamal (9.) und Torres (11.), ausgelöst von zwei kapitalen Defensivfauxpas von Elche, stellt die Weichen auf einen Sieg der Flick-Elf, doch Mir kann kurz vor der Pause (42.) auf 1:2 verkürzen.

In der 61. Minute stellt Barca aber wieder den Zwei-Tore-Abstand her. Ein Angriff aus der eigenen Hälfte findet mit Rashfords Schuss ein gutes Ende für die "Blaugrana".

Eine gelungene Reaktion nach der Niederlage im Clasico gegen Real Madrid vor einer Woche. Fünf Punkte fehlen dem Team von Hnasi Flick nun auf Tabellenführer Real. Elche hält bei 14 Zählern.

Alle bisherigen ÖFB-Kicker in La Liga

David Affengruber (0 Spiele)
Philipp Lienhart (0 Spiele)

2
