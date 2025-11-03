DFB-Nationalspieler will England im Winter verlassen

Niclas Füllkrug könnte die englische Premier League nach knapp eineinhalb Jahren wieder verlassen.

Der 32-Jährige ist im Sommer 2024, als Leistungsträger bei Borussia Dortmund und mit einer starken Heim-EM im Rücken, für 27 Millionen Euro zu West Ham United gewechselt.

Doch seit dem Wechsel an die Themse hatte der 24-fache deutsche Nationalspieler mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Insgesamt kommt er auf 27 Einsätze für die "Hammers", wobei er meistens als Einwechselspieler agierte.

Dabei gelangen ihm nur drei Tore, sowie zwei Vorlagen.

Wechsel zurück nach Deutschland?

Füllkrugs Spielerberater Thorsten Wirth sagte kürzlich im "Tomorrow Business Podcast": "Rückblickend muss man sagen, der Transfer hat nicht funktioniert. Da müssen wir nichts schönreden"

"Ich glaube, es kann schon Sinn machen, dass man da was verändert“, sagte Wirth angesprochen darauf, ob Füllkrug England wieder verlassen könnte.

Ob es unbedingt ein Wechsel in die Bundesliga sein muss, lässt der Spielerberater offen. Die "SportBild" bringt den Hamburger SV als möglichen Abnehmer für den bei Werder Bremen ausgebildeten Stürmer ins Spiel.