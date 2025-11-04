"Einer der Gründe weshalb ich hier sitze" - Alonso lobt Wirtz

Florian Wirtz wartet noch auf seinen Durchbruch beim FC Liverpool!

Der 22-jährige Mittelfeldspieler kam im Sommer für 125 Millionen Euro von Bayer 04 Leverkusen in die Premier League. Den großen Erwartungen wurde er bisher jedoch nicht gerecht. In 13 Pflichtspielen kommt der deutsche Nationalspieler auf zwei Vorlagen. Zuletzt musste er sogar des Öfteren mit der Joker-Rolle vorliebnehmen.

Sein ehemaliger Trainer und aktueller Real Madrid-Coach Xabi Alonso stärkte Wirtz nun im Vorfeld des Champions-League-Krachers (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>) den Rücken. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass er in Liverpool Erfolg haben wird. Es ist nur eine Frage der Zeit."

Auch von Slot kommt Unterstützung

Alonso und Wirtz gewannen gemeinsam mit Leverkusen in der Saison 2023/24 ungeschlagen das Double in Deutschland, zudem marschierte man bis ins Endspiel der UEFA Europa League, das letztlich gegen Atalanta Bergamo verloren ging.

"Flo ist besonders und einer der Gründe, weshalb ich hier sitze. Ich bin ihm dankbar – aber hoffentlich nicht morgen. Ich bin mir sicher, dass er seine Klasse in Liverpool unter Beweis stellen wird", so Alonso.

In ein ähnliches Rohr blies auch sein aktueller Trainer Arne Slot: "Er wird seine Tore schießen, aber es dürfte niemanden überraschen, dass man mit 22 oder 23 Jahren, wenn man in eine andere Liga kommt, etwas Zeit braucht, um sich an die Intensität zu gewöhnen, wenn man alle drei Tage spielt."