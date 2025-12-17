Die Zukunft von Robert Lewandowski ist weiter offen – und sie könnte ihn über den Atlantik führen.

Zwar steht der polnische Nationalspieler noch bis Sommer 2026 beim FC Barcelona unter Vertrag, doch hinter den Kulissen werden bereits verschiedene Szenarien für die Zeit danach diskutiert.

Neben der Option, seinen Kontrakt bei Barca zu verlängern, soll sich Lewandowski auch mit Alternativen beschäftigen. Ein Engagement in Saudi-Arabien gilt derzeit als wenig realistisch, deutlich konkreter scheint dagegen ein Wechsel in die nordamerikanische Major League Soccer zu sein.

"Discovery List" gibt Chicago gute Chancen

Nach Informationen der BBC bemüht sich Chicago Fire intensiv um den erfahrenen Torjäger. Der MLS-Klub, bei dem einst auch Weltmeister Bastian Schweinsteiger spielte, soll bereits Kontakt zu Lewandowski aufgenommen haben.

Dem Bericht zufolge kann sich der Stürmer einen Wechsel nach Chicago grundsätzlich vorstellen. Auch finanziell dürfte ein Transfer nicht scheitern – das Gehalt des Polen sei für den Klub stemmbar.

Chicago Fire hat zudem bereits Vorkehrungen getroffen, um sich eine gute Ausgangsposition im Werben um Lewandowski zu sichern. Der Verein setzte den Angreifer auf seine "Discovery List". Damit besitzt Chicago innerhalb der MLS ein exklusives Zugriffsrecht. Andere Interessenten aus der Liga müssten zunächst eine Ausgleichszahlung leisten.

Oder doch zu Messi?

Zu diesen Interessenten zählt offenbar auch Inter Miami. Der Klub aus Florida, angeführt von Superstar Lionel Messi, wird ebenfalls mit Lewandowski in Verbindung gebracht.

Laut dem polnischen Journalisten Marek Jozwiak sollen bei Inter Miami die Planungen sogar schon weit fortgeschritten sein – angeblich werde bereits nach einer passenden Immobilie für den türmer gesucht. Jozwiak äußerte dies in der Sendung "Moc Futbolu" auf "Kanal Sportowy".

Ein Wechsel nach Miami würde Lewandowski die Chance bieten, gemeinsam mit Messi und Luis Suárez eine der prominentesten Offensivreihen der MLS zu bilden.

Lewandowski war 2022 für rund 45 Millionen Euro vom FC Bayern München nach Barcelona gewechselt. Seitdem kommt er für die Katalanen auf 164 Pflichtspiele, in denen ihm 109 Tore und 22 Vorlagen gelangen.