Real Madrid kann sich nach einer schwachen ersten Hälfte in der 34. Runde der La Liga gegen Espanyol Barcelona mit 2:0 durchsetzen.

Damit ist die Titelentscheidung verschoben, Barcelona darf sich noch nicht frühzeitig freuen.

Stange verhindert erstes Tor

Die erste Chance im Spiel gehört den Gästen (8.). Vinicius Junior scheitert nach einem Seitfallzieher an der Stange. Ansonsten findet Real allerdings keine Wege, vor das Tor der Hausherren zu gelangen.

Spannend wird es in Minute 26, als El Hilali nach einem Foul Rot sieht. Die Entscheidung wird kurz darauf jedoch zurückgezogen und auf Gelb geändert.

Vor der Pause werden die "Königlichen" gefährlicher, die Führung fällt aber noch nicht.

Vinicius Junior krönt sich zum Doppeltorschützen

Zehn Minuten nach Wiederanpfiff ist es dann aber soweit. Vinicius Junior verwertet nach einer schönen Kombination mit Gonzalo zum 1:0.

Das Heimteam gibt jedoch nicht auf und kommt durch Terrats zur Chance auf den Ausgleich. Nahezu im Gegenzug lässt erneut Vinicius Junior sein Team jubeln. Er trifft nach Vorarbeit von Bellingham zum 2:0 (66.).

In der 80. verfehlt er den Hattrick nur knapp. Vini scheitert an Dmitrovic, wie auch Bellingham kurz darauf. Das war zugleich die letzte Top-Chance im Spiel. Damit siegt Real 2:0 gegen Espanyol Barcelona, das kein schlechtes Spiel macht, aber an der individuellen Klasse scheitert.

David Alaba hilft beim Sieg nicht mit, er sitzt 90 Minuten auf der Bank.

Meisterfeier vertagt

In der Tabelle holen sich die Königlichen damit die nötigen drei Punkte, um den Meisterkampf gegen Barcelona weiterhin "offen" zu halten. Mit 11 Punkten Rückstand muss jedoch nahezu ein Wunder geschehen, um den Titel noch zu verhindern.

Das Heimteam liegt mit 39 Punkten auf Rang 13. Auf den abstiegsgefährdeten 18. Sevilla haben sie lediglich fünf Punkte Vorsprung.