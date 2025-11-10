Atalanta Bergamo führt wohl Trainerwechsel durch

Erst im Sommer hat Ivan Juric das Traineramt bei Atalanta Bergamo von Gian Piero Gasperini übernommen. Gasperini war zuvor neun Jahre im Amt und konnte Bergmo als einen italienischen Topklub etablieren. Im Sommer wechselte er schließlich zur AS Roma.

Die Amtszeit von Juric könnte nun bereits nach 15 Spielen wieder zu Ende sein. Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, sollen die Verantwortlichen, nach der 0:3-Pleite gegen Aufsteiger Sassuolo, den Entschluss gefasst haben, sich vom Kroaten zu trennen.

Atalanta steht aktuell nur auf dem 13. Platz in der Serie A. Vergangene Saison wurde man noch Dritter.

Drei mögliche Nachfolger

Für den 50-Jährigen wäre es bereits die dritte Entlassung in diesem Jahr. Zuvor wurde er bereits bei der Roma und bei Southampton vor die Tür gesetzt.

Als möglichen Nachfolger von Juric bringt die "Gazzetta" drei klingende Namen ins Spiel. Auf Roberto Mancini, Thiago Motta und Raffaele Palladino soll sich die Suche beschränken.

Favorit soll Palladino sein. Der 41-jährige Italiener war letzte Saison noch bei der Fiorentina unter Vertrag und gilt als einer der vielversprechendsten Trainer Italiens.