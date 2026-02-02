NEWS

Ronaldo sorgt mit Streik für Aufsehen

Der Superstar wird am Montag nicht für Al-Nassr auflaufen. Grund für den Streik soll seine Unzufriedenheit mit der Führung des Klubs sein.

Ronaldo sorgt mit Streik für Aufsehen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Ärger um Cristiano Ronaldo!

Der Superstar soll sich weigern, im Ligaspiel gegen Al-Riyadh für seinen Verein Al-Nassr aufzulaufen.

Das geht aus einem Bericht der portugiesischen Sportzeitung "A Bola" hervor.

Ronaldo wittert Benachteiligung

Anders als von saudischen Medien zunächst vermeldet, stecken hinter der Abwesenheit von "CR7" keine gesundheitlichen Gründe. Vielmehr soll der 40-Jährige "extrem unzufrieden" darüber sein, wie der saudische Staatsfonds Public Investment Fund of Saudi Arabia (PIF) den Klub verwaltet.

Neben Al-Nassr verwaltet PIF auch die Ligakonkurrenten Al-Ahli, Al-Hilal und Al-Ittihad. Wie "A Bola" berichtet, soll Ronaldo die Ungleichbehandlung der Klubs sauer aufstoßen.

Er fühle sich im Vergleich zur Konkurrenz benachteiligt. Al-Nassr hat im Vergleich zur Konkurrenz im Winter keine große Investition getätigt.

Die teuersten Wintertransfers aller Zeiten

#15 - Nico Gonzalez - 60 Millionen Euro
#15 - Fernando Torres - 60 Millionen Euro

Slideshow starten

19 Bilder

Mehr zum Thema

RB Leipzig: Aus der Premier League! Neuer Kollege für ÖFB-Trio

RB Leipzig: Aus der Premier League! Neuer Kollege für ÖFB-Trio

Deutsche Bundesliga
Nach Ljubicic-Coup: Muslic-Klub Schalke vor Deadline-Day-Deal

Nach Ljubicic-Coup: Muslic-Klub Schalke vor Deadline-Day-Deal

International
Liverpool gewinnt wohl Rennen um Abwehrjuwel

Liverpool gewinnt wohl Rennen um Abwehrjuwel

Premier League
5
Soll fix sein: ÖFB-Talent schafft Sprung zu AC Milan

Soll fix sein: ÖFB-Talent schafft Sprung zu AC Milan

Serie A
5
Juve feiert Kantersieg, Tabellenführer Inter gewinnt ebenfalls

Juve feiert Kantersieg, Tabellenführer Inter gewinnt ebenfalls

Serie A
1
Hoeneß über Upamecano-Poker: "Bin über dieses Verhalten entsetzt"

Hoeneß über Upamecano-Poker: "Bin über dieses Verhalten entsetzt"

Deutsche Bundesliga
14
Spurs kommen von 0:2 zurück: ManCity verliert Boden auf Arsenal

Spurs kommen von 0:2 zurück: ManCity verliert Boden auf Arsenal

Premier League
1

Kommentare

Al-Nassr FC Cristiano Ronaldo Streik Fußball Fußball International Saudi Pro League