LaLiga will US-Spiel wiederbeleben

Die spanische Fußballliga will Pläne zur Austragung eines regulären Saisonspiels in den Vereinigten Staaten wiederbeleben.

La-Liga-Präsident Javier Tebas erklärte am Donnerstag, er gebe Pläne, ein Top-Spiel der spanischen Liga im Ausland auszutragen, nicht auf. Zuvor waren kontroverse Pläne für ein Spiel außerhalb von Miami im vergangenen Jahr nach Widerstand von Vereinen, Spielern und Fans abgeblasen worden.

"Wir werden es noch einmal versuchen. Ich bin mir nicht sicher, wann. Wir müssen es zum richtigen Zeitpunkt aufgreifen", sagte Tebas auf einer Pressekonferenz in London.

Pläne für Miami scheiterten

Barcelona und Villarreal hätten am 20. Dezember im Hard Rock Stadium der Miami Dolphins gegeneinander antreten sollen. Dies wäre die erste Austragung eines regulären Saisonspiels einer großen europäischen Liga im Ausland gewesen.

Die Pläne scheiterten jedoch im Oktober angesichts wachsenden Widerstands, wobei einige argumentierten, die Austragung eines Spiels im Ausland beeinträchtige die Fairness des Wettbewerbs.

"Ich glaube nicht, dass es Schaden anrichten wird", sagte Tebas am Donnerstag am Financial Times Business of Football Summit. "Wir sprechen über ein Spiel von 380 in einer Saison."

Tebas versucht, das Modell der NFL zu emulieren, die in der vergangenen Saison Spiele in London, Berlin, Dublin, Madrid und São Paulo ausgetragen hat. Auch die NBA trägt Spiele im Ausland aus.

Internationale Expansion als Chance

Er sagte, die großen europäischen Ligen hätten von Fans auf der ganzen Welt profitiert, mit weltweiten Übertragungsrechten im Wert von Milliarden von Dollar. Tebas zufolge sei die Austragung eines Spiels im Ausland ein Zeichen des Respekts und eine Gelegenheit zur Promotion, ähnlich wie es US-Sportarten in den letzten Jahren getan hätten.

"Wir feiern Halloween, was wir vor 20 Jahren nie gefeiert haben. Wir haben NFL-Spiele. Wir haben NBA-Spiele", sagte Tebas.

"Mal sehen, ob wir in 50 Jahren die Stadien leer haben und die der NBA und NFL voll. Denn sie bringen nicht nur ein Spiel, sie alle bringen viele Spiele. Sie kommen nicht zum Urlaub nach Europa, sie kommen, um Fans für Fernsehverträge zu gewinnen, um Kinder für ihre Wettbewerbe zu begeistern. Mit anderen Worten, wir haben die Türen nach Europa geöffnet. Stattdessen schließen wir hier in Europa die Türen, die uns die Vereinigten Staaten öffnen, um dorthin zu gehen."

Widerstand und FIFA-Regeln

Die Liga hatte im Oktober die Zustimmung der Fußballverbände UEFA und des spanischen Fußballverbandes erhalten, das Spiel im Ausland auszutragen.

Der Widerstand umfasste einen Protest von Spielern, und später im Oktober informierte der Spielveranstalter Relevent La Liga über die Notwendigkeit einer Verschiebung und gab an, dass nicht genügend Zeit für die "ordnungsgemäße Durchführung einer Veranstaltung dieser Größenordnung" vorhanden sei.

Ein Spiel der spanischen Liga war bereits 2019 in den USA geplant gewesen, doch die FIFA erklärte damals, ihr Exekutivkomitee habe eine Regelung verabschiedet, die das "sportliche Prinzip betont, dass offizielle Ligaspielen im Hoheitsgebiet des jeweiligen Mitgliedsverbandes ausgetragen werden müssen". Barcelona zog daraufhin seine Zusage zurück.

Tebas äußert sich zu Manchester City

Tebas äußerte sich auch zum laufenden Verfahren bezüglich der Vorwürfe gegen Manchester City wegen angeblicher Verstöße gegen die Finanzregeln der Premier League.

City wurde im Februar 2023 von der Liga mehr als 100 Verstöße vorgeworfen. Obwohl eine unabhängige Kommission den Fall zwischen September und Dezember 2024 verhandelte, wurde noch keine Entscheidung bekannt gegeben. City hat die Vorwürfe stets bestritten.

"Wenn eine solche Situation vorliegt, schafft das Unsicherheit und schadet dem Image einer Institution", sagte Tebas.