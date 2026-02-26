Die Klubs der englischen Premier League haben in den letzten zehn Jahren einen Anstieg ihrer Fernseheinnahmen verzeichnet, der fast dem kombinierten Wachstum des übrigen europäischen Vereinsfußballs entspricht. Dies geht aus einer Mitteilung der UEFA hervor.

Englische Vereine profitierten in diesem Zeitraum von einer Zunahme von 1,5 Milliarden Euro. Demgegenüber standen im selben Zeitraum ein kombiniertes TV-Umsatzwachstum von 1,6 Milliarden Euro bei den Klubs aus den 53 anderen europäischen Top-Ligen. Dies unterstreicht die finanzielle Dominanz der englischen Eliteliga.

Finanzielle Kluft wird deutlich

Die finanzielle Ungleichheit im europäischen Fußball wurde auch bei der Betrachtung des gesamten Umsatzwachstums deutlich.

Während die Gesamteinnahmen der Premier-League-Klubs um 3,5 Milliarden Euro stiegen, wuchsen die kombinierten Umsätze der 76 Klubs aus den vier anderen größten europäischen Ligen – Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien – um 5,9 Milliarden Euro.