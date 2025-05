Wohin wechselt Viktor Gyökeres im Sommer?

Der Stürmer ist einer der Shootingstars der abgelaufenen Saison und gleichzeitig mit 54 Toren in 52 Pflichtspielen der torgefährlichste Spieler in Europa. Im Sommer bahnt sich nun ein Wechsel von Sporting Lissabon in eine Top-fünf-Liga an.

Ein erstes Angebot vom FC Arsenal in Höhe von 60 Millionen Euro soll der portugiesische Topklub bereits abgelehnt haben. Neben den "Gunners" soll auch der italienische Meister SSC Napoli in den Poker eingestiegen sein. Nach Kevin de Bruyne, der wohl ablösefrei von Manchester City kommt, wäre Gyökeres der zweite Top-Transfer.

Wechsel nach Barcelona?

Auch dem FC Barcelona wurde immer wieder Interesse am Schwedischen Torjäger nachgesagt. Geht es nach Sportdirektor Deco, soll der 26-Jährige allerdings kein Thema sein.

"Gyökeres ist ein super Stürmer, der bei Sporting außergewöhnliches geleistet hat. Aber wir sind auf dieser Position nicht auf der Suche. Unsere Nummer neun ist Lewandowski", so Deco.

Das Tauziehen um den Stürmer wird sich also noch ein paar Wochen ziehen.

