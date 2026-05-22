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1. FC Köln trifft Trainerentscheidung

Die Kölner haben sich mit neuen Kandidaten beschäftigt, bleiben aber bei ihrem bisherigen Cheftrainer.

1. FC Köln trifft Trainerentscheidung Foto: © IMAGO / Jan Huebner
Textquelle: © LAOLA1
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Der 1. FC Köln hat laut "Sky" seine Trainerentscheidung getroffen.

Interimscoach Rene Wagner wird zum Cheftrainer befördert. Der "Effzeh" habe sich dem Bericht zufolge auch mit anderen Trainern beschäftigt, Wagner habe die Bosse aber in Gesprächen überzeugt.

Vorerst kein Job für Letsch

Nach dem Aus von Lukas Kwasniok wurde der damalige Co-Trainer Wagner Mitte März befördert, lieferte in sieben Spielen einen Punkteschnitt von 0,86.

Zwischenzeitlich galt auch Ex-Salzburg-Coach Thomas Letsch als Kandidat, dieser erhält den Job jetzt wohl nicht.

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