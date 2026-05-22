Manchester United befördert Legende zum Cheftrainer

Manchester United hat erwartungsgemäß Michael Carrick vom Interimscoach zum Cheftrainer befördert.

Die Klublegende unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Carrick legte seit seiner Ankunft im Jänner einen unglaublichen Erfolgslauf hin. In 16 Spielen gelangen elf Siege und ein Punkteschnitt von 2,25. In diesem Zeitraum holte kein Team aus der Premier League so viele Zähler.

Besserer Punkteschnitt als Ferguson

Bezüglich Punkteschnitt übertrifft er sogar Langzeitcoach Sir Alex Ferguson (2,02).

Carrick machte sich als Aktiver zur Klublegende. Zwischen 2006 und 2018 lief er für den Klub auf. Fünf Mal holte er mit United die Premier League, ein Mal die UEFA Champions League und ein Mal die UEFA Europa League.

Auf der himmelblauen Seite der Stadt kommt es hingegen zu einem Trainerwechsel, Pep Guardiola verlässt Manchester City >>>