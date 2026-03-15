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Ashley Cole übernimmt Traineramt bei italienischem Zweitligisten

Zuvor arbeitete er ausschließlich als Assistenztrainer. Nun folgt seine erste Station als Chefcoach.

Ashley Cole übernimmt Traineramt bei italienischem Zweitligisten Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Der ehemalige englische Nationalspieler Ashley Cole wird Trainer beim italienischen Zweitligisten FC Cesena.

Es ist die erste Cheftrainer-Position des ehemaligen Linksverteidiger. Zuvor arbeitete er als Assistenzcoach in der englischen U21.

Der 45-Jährige spielte in seiner Karriere unter anderem für die beiden Londoner Klubs Arsenal und Chelsea sowie die AS Roma.

Der italienische Klub Cesena ist im Moment auf achter Stelle in der Serie B und damit auf Kurs in Richtung Aufstiegs-Playoffs.

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