Serie A: Lazio stoppt Milan und feiert Heimsieg

Lazio Rom feiert in der 29. Runde der italienischen Serie A einen knappen 1:0-Heimsieg gegen die AC Milan.

Die erste Großchance gehört den Gastgebern in der 25. Minute. Maldini behauptet den Ball stark gegen De Winter und legt zurück auf Taylor. Der Winterneuzugang zieht aus spitzem Winkel wuchtig ab, trifft jedoch nur die Unterkante der Latte.

Nur eine Minute später fällt der Führungstreffer. Nach einem langen Ball verliert Milans Linksverteidiger Estupiñán das Duell gegen Gustav Isaksen und geht zu Boden.

Der dänische Flügelspieler bleibt frei vor Mike Maignan ruhig und schiebt den Ball mit links ins lange Eck zur 1:0-Führung für Lazio ein (26.).

Lazio verpasst die Vorentscheidung, Milan findet kein Mittel

Auch danach bleiben die Römer gefährlicher. In der 36. Minute hebelt erneut ein langer Ball die Mailänder Defensive aus. Maldini setzt sich wieder gegen De Winter durch, kann seinen Abschluss aus rund 16 Metern jedoch nicht präzise genug platzieren. Maignan pariert.

Nach dem Seitenwechsel verliert die Partie an Tempo. Lazio verwaltet die Führung weitgehend kontrolliert, während Milan kaum zu klaren Möglichkeiten kommt. Der Ausgleich bleibt aus.

So bringt Lazio den knappen Vorsprung über die Zeit und sichert sich Platz neun, Milan ist weiterhin Tabellenzweiter.

In der Nachspielzeit wird Lazio-Coach Sarri noch wegen Kritik mit Rot vom Platz gestellt (90.+6.).