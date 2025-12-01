NEWS

Glasner im Stich gelassen? "Hätte mehr Unterstützung gewünscht"

Der Österreicher kritisiert das abgelaufene Transferfenster, betont aber gleichzeitig den Zusammenhalt.

Glasner im Stich gelassen? "Hätte mehr Unterstützung gewünscht" Foto: © GETTY
Mit der 1:2-Heimpleite gegen Manchester United am Sonntag (zum Spielbericht>>>) musste Oliver Glasner nach dem Europacupspiel bei Stasbourg (1:2) die zweite Niederlage der Woche hinnehmen.

Mit Platz neun spielt der Klub eine ordentliche Saison, in der UEFA Conference League steht man nach vier Runden mit sechs Punkten auf Platz 18.

Angesprochen darauf, ob er sich im vergangenen Sommer bezüglich Transfers im Stich gelassen fühlt, wird Glasner in einer Pressekonfernez nach dem United-Spiel deutlich: "Wir alle hätten uns etwas mehr Unterstützung gewünscht."

Glasner nicht überrascht

"Wenn man zum ersten Mal europäisch spielt, sollte man investieren und nicht sparen", so der Österreicher.

Im Jänner-Transferfenster sollte der Klub das korrigieren. "Dann haben wir bereits über 50 Prozent unserer Spiele absolviert. All das, womit wir konfrontiert sind, überrascht nicht", meint Glasner.

Der 51-Jährige spricht offen von "verpassten Gelegenheiten", macht aber klar: "Wir halten zusammen und machen es besser."

