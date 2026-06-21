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Ein Monat nach Saisonende: Letzter LaLiga-Aufsteiger steht fest

Malaga kehrt nach acht Jahren wieder in die erste Liga Spaniens zurück.

Ein Monat nach Saisonende: Letzter LaLiga-Aufsteiger steht fest Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © LAOLA1
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Der FC Malaga spielt wieder erstklassig!

Nach sieben Saisons in der zweiten und sogar einer Spielzeit in der dritten Liga fixieren "Los Boquerones" am Samstagabend den Aufstieg.

Im Aufstiegs-Playoff setzte sich der frühere UI-Cup-Sieger gegen UD Las Palmas (Halbfinale, 2:1 nach Hin- und Rückspiel) und UD Almeria (Finale, 2:1) durch.

Zweiwöchige Playoffs

In Spanien ziehen sich die Aufstiegsplayoffs traditionell lange. Am 7. Juni spielte Malaga das erste Duell, das Rückspiel im Finale fand knapp zwei Wochen später statt. Die letzte LaLiga-Runde war am 23. Mai.

In LaLiga2 wurde Malaga Vierter, Trainer der Mannschaft ist Juan Funes. Die weiteren LaLiga-Aufsteiger sind Racing Santander und Deportivo La Coruna.

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