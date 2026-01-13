NEWS

Diego Simeone entschuldigt sich bei Vinicius Junior

im Supercopa-Halbfinale kam es zu einer strittigen Situation. Nun entschuldigt sich der Atletico-Coach dafür.

Diego Simeone entschuldigt sich bei Vinicius Junior Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Diego Simeone hat sich nach seinem Ausraster im Supercopa-Halbfinale entschuldigt.

"Ich möchte mich bei Herrn Florentino Pérez und Herrn Vini Jr. für das entschuldigen, was neulich passiert ist – für das, was ich gesagt habe. Das war nicht richtig, und deshalb entschuldige ich mich heute dafür."

Während des Spiels sagte Simeone zu Vinicius Junior: "Florentino (Perez, Anm. d. Red.) wird dich rausschmeißen."

Diese Aussage kritisierte auch Ex-Coach Xabi Alonso anschließend stark.

Alle bisherigen ÖFB-Kicker in La Liga

David Affengruber (0 Spiele)
Philipp Lienhart (0 Spiele)

Slideshow starten

22 Bilder

