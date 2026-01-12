Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain PSG
Paris FC Paris FC PAR
Endstand
0:1
0:0 , 0:1
  • Jonathan Ikone
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Pokal-Überraschung! Paris FC entthront PSG im Derby

Den entscheidenden Siegtreffer schießt ausgerechnet ein ehemaliger PSG-Spieler.

Pokal-Überraschung! Paris FC entthront PSG im Derby Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Pokal-Überraschung in Frankreich!

Underdog Paris FC setzt sich im Sechzehntelfinale des Coupe de France mit 1:0 gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain durch. Der Champions-League-Sieger hatte die Trophäe in den letzten zwei Jahren jeweils gewonnen.

Ausgerechnet Ex-PSG-Spieler Jonathan Ikone schießt den Ligue-1-Aufsteiger nach einem Umschaltmoment ins Glück (74.).

Die Mannschaft rund um Sextuple-Trainer Luis Enrique setzte sich erst vor rund einer Woche in der Ligue 1 im Derby gegen Paris FC mit 2:1 durch.

Mehr zum Thema

Für WM-Traum: Ex-Bayern-Kicker vor Rückkehr nach Frankreich?

Für WM-Traum: Ex-Bayern-Kicker vor Rückkehr nach Frankreich?

Premier League
Traumtor und Horror-Patzer: Szoboszlai prägt Liverpools Cup-Sieg

Traumtor und Horror-Patzer: Szoboszlai prägt Liverpools Cup-Sieg

International
Juventus lässt Aufsteiger Cremonese keine Chance

Juventus lässt Aufsteiger Cremonese keine Chance

Serie A
Rückkehr nur mehr Formsache: Cancelo vor Unterschrift bei Barca

Rückkehr nur mehr Formsache: Cancelo vor Unterschrift bei Barca

La Liga
Nach Clasico-Niederlage: Real Madrid trennt sich von Xabi Alonso

Nach Clasico-Niederlage: Real Madrid trennt sich von Xabi Alonso

La Liga
26
Verletzt! FC Bayern muss vorerst auf Verteidiger verzichten

Verletzt! FC Bayern muss vorerst auf Verteidiger verzichten

Deutsche Bundesliga
1
Ex-Rapid-Coach Klauß lehnte wohl Angebot von CL-Klub ab

Ex-Rapid-Coach Klauß lehnte wohl Angebot von CL-Klub ab

Champions League
13
Kommentare

Kommentare

Fußball Fußball International Frankreich (Fußball) Frankreich Paris Saint-Germain Coupe de France Paris FC