Pokal-Überraschung! Paris FC entthront PSG im Derby

Pokal-Überraschung in Frankreich!

Underdog Paris FC setzt sich im Sechzehntelfinale des Coupe de France mit 1:0 gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain durch. Der Champions-League-Sieger hatte die Trophäe in den letzten zwei Jahren jeweils gewonnen.

Ausgerechnet Ex-PSG-Spieler Jonathan Ikone schießt den Ligue-1-Aufsteiger nach einem Umschaltmoment ins Glück (74.).

Die Mannschaft rund um Sextuple-Trainer Luis Enrique setzte sich erst vor rund einer Woche in der Ligue 1 im Derby gegen Paris FC mit 2:1 durch.