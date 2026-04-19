Nächster Sieg! Juventus sammelt wichtige Punkte im CL-Kampf

Juventus Turin jubelt am 33. Spieltag der Serie A über einen verdienten 2:0-Heimsieg über Bologna.

Bereits nach zwei Minuten köpft der Kanadier Jonathan David die "Alte Dame" zur frühen 1:0-Führung. Noch vor dem Seitenwechsel scheitert der Schwede Emil Holm mit einem Distanzschuss an der Querlatte (33.).

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Juventus dominant und belohnt sich auch dafür. Khephren Thuram sorgt per Kopf nach einer Flanke für das 2:0 (57.). Letztlich bringt Juventus den den dritten Ligasieg in Folge über die Zeit.

Damit holen die Turiner mit nun 63 Punkten wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Plätze.

AC Milan setzt sich knapp in Verona durch

Die AC Milan feiert indes einen knappen 1:0-Erfolg bei Hellas Verona. Adrien Rabiot führt die "Rossoneri" mit dem einzigen Treffer der Partie (41.) zum harterkämpften Sieg beim Tabellenvorletzten.

Damit lösen die Mailänder nun SSC Napoli (jeweils 66 Punkte) vom zweiten Tabellenrang ab. Inter Mailand wird sich die Meisterschaft mit 78 Zählern wohl kaum mehr nehmen lassen.