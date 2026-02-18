AC Milan AC Milan ACM Como 1907 Como 1907 COM
Milan kommt nicht über Remis gegen Como hinaus

Damit haben die "Rossoneri" bereits sieben Punkte Rückstand auf den Stadtrivalen Inter Mailand.

Am Rande der Olympischen Winterspiele in Mailand hat der AC Milan im Fußball-Titelduell mit dem Stadtrivalen Inter einen weiteren Rückschlag erlitten.

Milan musste sich im Nachtragsspiel am Mittwoch gegen Como nach Rückstand mit einem 1:1 begnügen und liegt bei gleich vielen gespielten Partien sieben Punkte hinter Inter auf Rang zwei.

Nach Comos Führung durch Nico Paz (32.) gelang Rafael Leao nur noch der Ausgleich (64.). Ein Stadtderby steht in zweieinhalb Wochen noch an.

