Alaba-Berater bezieht Stellung zu den Saudi-Gerüchten

Wo spielt David Alaba in der nächsten Saison?

Der Vertrag des ÖFB-Stars endet im Sommer 2026. Eine Verlängerung scheint derzeit sehr unwahrscheinlich.

Das sagt Zahavi

Neben Galatasaray und Besiktas wurde der Innenverteidiger in den letzten Wochen und Monaten auch immer wieder mit Klubs aus Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.

Gegenüber "365Scores" erklärt Star-Berater Pini Zahavi nun: "Es gibt derzeit kein bestätigtes Angebot (aus Saudi-Arabien, Anm.) und daher können wir über nichts sprechen."

Doch kein Streit mit Arbeloa

Wie die "Marca" vor einer Woche berichtete, habe sich Alaba bei Real-Chefcoach Alvaro Arbeloa wegen der geringen Einsatzzeiten beschwert.

Auch dieses Gerücht dementiert Zahavi: "Über eine Unzufriedenheit von David Alaba wegen seiner geringen Einsatzzeiten bei Real gibt es keine offizielle Stellungnahme."