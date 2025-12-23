NEWS

CL-Sieger und Ex-Barca-Kicker beendet seine Karriere

Im Alter von 32 Jahren macht Rafinha Alcantara Schluss. Zuletzt verhinderte eine Knieverletzung ein Comeback.

CL-Sieger und Ex-Barca-Kicker beendet seine Karriere Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Rafinha Alcantara (32) beendet seine Karriere als Profifußballer. Das verkündet der ehemalige Barca-Spieler via Instagram.

Rafinha, der jüngere Bruder von Thiago Alacantara, war seit Juli 2024 ohne Verein. Wenig später zog sich der Brasilianer eine schwere Knieverletzung zu, die schlussendlich eine Rückkehr verhinderte.

Der zentrale Mittelfeldspieler lief 90 Mal für den Barcelona auf, spielte außerdem für u. a. Inter Mailand und Paris Saint-Germain. Zu den größten Erfolgen seiner Karriere zählt der CL-Titel mit Barca im Jahr 2015 und der Sieg bei Olympia 2016.

Obendrein gewann Rafinha drei Mal LaLiga, fünf Mal die Copa del Rey sowie je ein Mal die Ligue 1 und den französischen Pokal.

