NEWS

Knie-OP bei Neymar! So steht es um eine WM-Teilnahme

Der Brasilianer musste sich einer Oparation am Meniskus unterziehen. Eine WM-Teilnahme soll dadurch nicht gefährdet sein.

Knie-OP bei Neymar! So steht es um eine WM-Teilnahme Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Kommentare

Brasiliens Fußballstar Neymar hat sich einer Meniskus-Operation unterzogen.

Der Eingriff beim 33-Jährigen sei erfolgreich verlaufen, teilte Neymars Klub FC Santos mit, ohne Details über die Ausfallsdauer zu nennen. Brasilianische Medien berichteten von einer Pause von rund einem Monat, demnach wäre die WM-Teilnahme des Ex-PSG-Stürmers nicht in Gefahr.

Wegen vieler Verletzungen spielte Neymar, mit 79 Treffern Rekordtorschütze der "Selecao", zuletzt 2023 für sein Nationalteam.

Mehr zum Thema

Rangnick: Laimer setzt international "neue Maßstäbe"

Rangnick: Laimer setzt international "neue Maßstäbe"

ÖFB-Team
1
Schock! Liverpool-Rekordeinkauf monatelang out

Schock! Liverpool-Rekordeinkauf monatelang out

Premier League
7
Afrika-Cup: Salah rettet Ägypten zum Auftakt

Afrika-Cup: Salah rettet Ägypten zum Auftakt

International
SSC Napoli holt nächste Trophäe

SSC Napoli holt nächste Trophäe

International
Wolfsburg zieht Kaufoption bei Verteidiger

Wolfsburg zieht Kaufoption bei Verteidiger

Deutsche Bundesliga
AC Milan holt wohl deutschen Nationalspieler

AC Milan holt wohl deutschen Nationalspieler

Serie A
1
Serie A verwirft Pläne für Australien-Spiel

Serie A verwirft Pläne für Australien-Spiel

Serie A
Kommentare

Kommentare

Fußball International Brasilien (Teams, Fußball) FIFA WM 2026 Fußball Neymar Brasilien FC Santos Selecao