Schock! Liverpool-Rekordeinkauf womöglich monatelang out

Muss der FC Liverpool lange auf einen seiner Starspieler verzichten?

Nach Informationen von "The Athletic" soll sich Stürmer Alexander Isak beim knappen 2:1-Auswärtsssieg der "Reds" über Tottenham Hotspur (Zum Spielbericht >>>) das rechte Bein gebrochen haben.

Unmittelbar nach seinem Tor zum 1:0 in Minute 56 ging der schwedische Nationalspieler zu Boden und blieb schmerzverzerrt liegen. Anschließend musste Isak augewechselt werden, für ihn kam Jeremie Frimpong ins Spiel.

Zwar hat sich der FC Liverpool bis dato noch nicht mit einem offiziellen Update rund um den Gesundheitsstatus des 26-Jährigen zu Wort gemeldet: sollten sich die kursierenden Gerüchte bewahrheiten, droht ein monatelanger Ausfall.

Für die "Reds" bestritt der Torjäger bislang 16 Partien und brachte es dabei auf drei Tore und einen Assist. Erst im vergangenen Sommer war Isak für eine Rekordsumme von 145 Mio. Euro von Newcastle United an die Anfield Road gewechselt.