NEWS

Schock! Liverpool-Rekordeinkauf womöglich monatelang out

Beim 2:1-Auswärtssieg der "Reds" gegen Tottenham soll sich der Schwede laut einem Medienbericht eine schwere Beinverletzung zugezogen haben. Der Offensivmann dürfte monatelang ausfallen.

Schock! Liverpool-Rekordeinkauf womöglich monatelang out Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Muss der FC Liverpool lange auf einen seiner Starspieler verzichten?

Nach Informationen von "The Athletic" soll sich Stürmer Alexander Isak beim knappen 2:1-Auswärtsssieg der "Reds" über Tottenham Hotspur (Zum Spielbericht >>>) das rechte Bein gebrochen haben.

Unmittelbar nach seinem Tor zum 1:0 in Minute 56 ging der schwedische Nationalspieler zu Boden und blieb schmerzverzerrt liegen. Anschließend musste Isak augewechselt werden, für ihn kam Jeremie Frimpong ins Spiel.

Zwar hat sich der FC Liverpool bis dato noch nicht mit einem offiziellen Update rund um den Gesundheitsstatus des 26-Jährigen zu Wort gemeldet: sollten sich die kursierenden Gerüchte bewahrheiten, droht ein monatelanger Ausfall.

Für die "Reds" bestritt der Torjäger bislang 16 Partien und brachte es dabei auf drei Tore und einen Assist. Erst im vergangenen Sommer war Isak für eine Rekordsumme von 145 Mio. Euro von Newcastle United an die Anfield Road gewechselt.

Die 20 teuersten Neuzugänge des FC Liverpool

#20 - Ryan Gravenberch - 40 Millionen Euro
#20 - Ibrahima Konaté - 40 Millionen Euro

Slideshow starten

23 Bilder

Mehr zum Thema

Liverpool zittert sich in Überzahl zu Sieg bei den Spurs

Liverpool zittert sich in Überzahl zu Sieg bei den Spurs

Premier League
Aston Villa setzt Siegesserie gegen ManUnited fort

Aston Villa setzt Siegesserie gegen ManUnited fort

Premier League
4
Nur noch Medizincheck: Füllkrug-Wechsel vor Abschluss

Nur noch Medizincheck: Füllkrug-Wechsel vor Abschluss

Premier League
13
Rückschlag für Glasners Crystal Palace: Niederlage bei Nachzügler

Rückschlag für Glasners Crystal Palace: Niederlage bei Nachzügler

Premier League
12
Schlusslicht Fiorentina holt gegen Udine ersten Liga-Sieg

Schlusslicht Fiorentina holt gegen Udine ersten Liga-Sieg

Serie A
2
Affengruber jubelt mit Elche über erfolgreichen Jahresabschluss

Affengruber jubelt mit Elche über erfolgreichen Jahresabschluss

La Liga
1
Premier League LIVE: Leeds United - Crystal Palace

Premier League LIVE: Leeds United - Crystal Palace

Premier League
Kommentare

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) FC Liverpool Tottenham Hotspur Alexander Isak Liverpool