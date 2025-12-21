Barcelona holt gegen Villarreal achten Liga-Sieg in Folge

Im letzten LaLiga-Spiel des Jahres baut Tabellenführer FC Barcelona den Vorsprung auf Real Madrid auf vier Punkte aus. Auswärts gegen Villarreal fahren die Katalanen am 17. Spieltag einen 2:0-Sieg ein. Es ist der achte Liga-Sieg en suite.

Dabei unterläuft der Barca-Defensive in der Anfangsphase der eine oder andere Fehler. Villarreal kann diese jedoch nicht ausnutzen und liegt nach zwölf Minuten selbst mit 0:1 zurück. Raphina verwandelt einen Elfmeter zur Führung der Gäste (12.). Kurz darauf landet ein Distanzschuss des Brasilianers nur an der Querlatte (15.).

Die Abwehr der Katalanen bleibt wackelig, die Gastgeber lassen ihre Chancen aber liegen und schwächen sich dann selbst. Veiga grätscht Yamal um und sieht Rot (39.).

Barcelona lässt nichts mehr anbrennen

Nach der Pause hat Barca das Spiel besser im Griff und erhöht auf 2:0. Yamal befördert die Kugel über die Linie (63.). Der Auswärtssieg ist für das Team von Trainer Hansi Flick dann nicht mehr in Gefahr.

Da Atletico Madrid am Sonntag mit 3:0 gegen den FC Girona gewonnen hat, ist Villarreal jetzt nur mehr Vierter. Barcelona geht als Spitzenreiter in die kurze Winterpause. Am 3. Jänner geht es für Yamal und Co. mit dem Derby gegen Espanyol Barcelona weiter.