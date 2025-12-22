NEWS

Dani Alves will offenbar Drittligisten kaufen

Der 42-Jährige soll kurz vor der Übernahme des SC São João de Ver stehen. Dabei dürfte der Brasilianer auch eine Rückkehr auf dem Rasen feiern.

Dani Alves will offenbar einen Klub übernehmen.

Wie "ESPN" berichtet, soll der inzwischen 42-Jährige in Bälde den portugiesischen Drittligisten SC São João de Ver kaufen und daüberhinaus selbst eine halbe Saison lang für den Klub auflaufen.

Damit würde der Brasilianer ein Comeback auf dem Rasen nach drei Jahren feiern - sein letztes Spiel bestritt der Defensivmann im Dress der UNAM Pumas am 8. Jänner 2023.

Nach seiner Karriere saß er 14 Monate in Untersuchungshaft, weil ihm eine Vergewaltigung in einem Nachtklub in Barcelona vorgeworfen wurde. Im März 2024 wurde er nach der Zahlung einer Kaution freigelassen, ein Jahr später mangels Beweise von einem Berufungsgericht freigesprochen.

