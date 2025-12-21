Affengruber jubelt mit Elche über erfolgreichen Jahresabschluss

Der FC Elche gewinnt das letzte LaLiga-Spiel des Jahres 2025 gegen Rayo Vallecano deutlich mit 4:0.

Dabei geben die Gäste insgesamt acht Schüsse auf das gegnerische Tor ab. Elche verzeichnet über die 90 Minuten zwei Schüsse weniger – dafür vier Treffer mehr.

Fort trifft bereits nach sechs Minuten. In der zweiten Hälfte netzen Rodriguez (67.), Valera (70.) und Neto (90.+1). David Affengruber spielt bei Elche durch. Der Klub des Ex-Grazers geht als Neunter in die kurze Winterpause. Rayo Vallecano ist 15.

Der Aufsteiger empfängt im ersten Spiel des neuen Jahres daheim Villarreal (03.01.).