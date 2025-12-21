NEWS

Barcelona-Verteidiger erleidet im Training schwere Verletzung

Der Abwehrspieler wird den Katalanen mehrere Monate fehlen.

Barcelona-Verteidiger erleidet im Training schwere Verletzung Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Barcelona muss in den nächsten Monaten auf Innenverteidiger Andreas Christensen verzichten.

Der 29-jährige Däne erlitt am Samstag im Training einen Teilriss des vorderen Kreuzbandes. Betroffen ist das linke Knie. Die Katalanen teilen in einer Aussendung mit, dass Christensen konservativ behandelt wird.

Der Abwehrspieler läuft seit 2022 für den FC Barcelona auf. Den Großteil der letzten Saison verpasste er aufgrund von Problemen mit der Achillessehne.

In der laufenden Spielzeit sammelte Christensen wieder Minuten, meistens kam er von der Bank. Vor wenigen Tagen stand er in der Copa del Rey gegen den Drittligisten CD Guadalajara in der Startelf und erzielte den 1:0-Führungstreffer.

Aktuell fehlt auch Christensens Innenverteidiger-Kollege Ronald Araujo verletzt. Bei dem 26-Jährigen wird jedoch mit einem Comeback Anfang Jänner gerechnet.

Mehr zum Thema

Mbappe egalisiert Real-Rekord seines "Idols" Ronaldo

Mbappe egalisiert Real-Rekord seines "Idols" Ronaldo

La Liga
8
Ehemaliger Stuttgart-Coach soll Real Sociedad vor Abstieg retten

Ehemaliger Stuttgart-Coach soll Real Sociedad vor Abstieg retten

La Liga
Real Madrid feiert Arbeitssieg gegen Sevilla

Real Madrid feiert Arbeitssieg gegen Sevilla

La Liga
La Liga LIVE: Real Madrid - FC Sevilla

La Liga LIVE: Real Madrid - FC Sevilla

La Liga
La Liga LIVE: FC Villareal - FC Barcelona

La Liga LIVE: FC Villareal - FC Barcelona

La Liga
Schalke verabschiedet sich mit Niederlage in Winterpause

Schalke verabschiedet sich mit Niederlage in Winterpause

International
2
Ex-BVB-Coach gibt Karriereende bekannt

Ex-BVB-Coach gibt Karriereende bekannt

Deutsche Bundesliga
2
Kommentare

Kommentare

La Liga Fußball Fußball International Spanien (Fußball) Primera Division FC Barcelona Andreas Christensen Ronald Araujo