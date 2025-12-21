Barcelona-Verteidiger erleidet im Training schwere Verletzung

Der FC Barcelona muss in den nächsten Monaten auf Innenverteidiger Andreas Christensen verzichten.

Der 29-jährige Däne erlitt am Samstag im Training einen Teilriss des vorderen Kreuzbandes. Betroffen ist das linke Knie. Die Katalanen teilen in einer Aussendung mit, dass Christensen konservativ behandelt wird.

Der Abwehrspieler läuft seit 2022 für den FC Barcelona auf. Den Großteil der letzten Saison verpasste er aufgrund von Problemen mit der Achillessehne.

In der laufenden Spielzeit sammelte Christensen wieder Minuten, meistens kam er von der Bank. Vor wenigen Tagen stand er in der Copa del Rey gegen den Drittligisten CD Guadalajara in der Startelf und erzielte den 1:0-Führungstreffer.

Aktuell fehlt auch Christensens Innenverteidiger-Kollege Ronald Araujo verletzt. Bei dem 26-Jährigen wird jedoch mit einem Comeback Anfang Jänner gerechnet.