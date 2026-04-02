Mario Götze hat aktuell keinen leichten Stand bei Eintracht Frankfurt.

Der 33-Jährige absolvierte seinen letzten Einsatz Anfang März und wurde zuletzt sogar von Eintracht-Trainer Albert Riera aus dem Kader gestrichen.

Dennoch verlängert der deutsche WM-Held von 2014 nun seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2028.

"Eine Fußballkarriere ist endlich"

"Eintracht Frankfurt bedeutet mir sehr viel. Ich bin seit fast vier Jahren hier und hatte bisher eine großartige Zeit. Meine Familie und ich fühlen uns in Frankfurt sehr wohl. In meiner aktuellen Karrierephase spielen viele Faktoren eine Rolle – ich weiß, dass eine Fußballkarriere endlich ist", sagt Götze zu seiner Verlängerung.

Der Mittelfeldspieler wechselte 2022 von PSV Eindhoven an den Main. Seither gelangen ihm in 148 Einsätzen zwölf Tore und 18 Vorlagen. Durch seine Leistungen in Frankfurt konnte sich Götze zwischenzeitlich sogar wieder ins DFB-Team spielen.